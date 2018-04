Şeful diplomaţiei franceze: În cazul unui nou atac chimic în Siria, riposta va fi identică

11:50

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, preşedintele Comisiei juridice, a apreciat marţi că refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, este o decizie politică, menţionând că ministrul Justiţiei a argumentat "destul de bine" solicitarea de revocare şi că "spiritul legii desluşit de CCR" arată că şeful statului are în prezent mai degrabă un rol formal, decât un rol decizional.El a susţinut că oricare dintre instituţiile prevăzute în Constituţie ar putea face sesizarea la Curtea Constituţională privind existenţa unui conflict de natură constituţională, însă Guvernul are avantajul de a avea Ministerul Justiţiei în structura sa, cu "cel mai potrivit om să evalueze şi litera, şi spiritul legii"."Preşedintele va răspunde în faţa alegătorilor de această decizie. Este o decizie politică asumată de preşedintele României pe o propunere fundamentată bine, spun eu, de ministrul Justiţiei. Faptul că preşedintele a avut altă opinie este responsabilitatea domniei sale, dar ministrul Justiţiei a argumentat destul de bine această solicitare. Evenimentele ulterioare au întârit argumentele ministrului Justiţiei", a afirmat Cazanciuc.Potrivit acestuia, este o procedură în curs de derulare în momentul de faţă."Domnul Toader a anunţat că va ataca această decizie la CCR. Aici intrăm pe tărâmul juridic, unde lucrurile sunt mai complicate uneori. Avem un text de lege care vorbeşte de o anumită procedură, dar avem şi decizii ale CCR care arată că trebuie interpretat textul legii în spiritul Constituţiei şi, din acest punct de vedere, preşedintele României are în momentul de faţă mai degrabă un rol formal decât un rol decizional", a adăugat Cazanciuc.El a precizat că textul de lege prevede că preşedintele României este la sfârşitul procedurii, dar spiritul legii arată că şeful statului are mai degrabă un rol formal, nu decizional."Lucrurile sunt destul de clare, textul legal în vigoare are la sfârşitul procedurii preşedintele României, dar spiritul textului, aşa cum a fost desluşit de CCR, arată că preşedintele României are mai degrabă un rol formal, şi nu decizional. (...) Deocamdată să vedem cine va ataca la CCR această speţă, dacă o să o facă Executivul sau altcineva, dar lucrurile sunt destul de clare în spiritul a ceea ce a spus CCR atunci când PNL a atacat la Curte legile Justiţiei", a subliniat Robert Cazanciuc.Întrebat cine ar trebui să facă sesizarea la CCR, Cazanciuc a spus că sunt actori stabiliţi de Constituţie: Guvernul, preşedinţii celor două Camere, CSM, însă Guvernul are avantajul de a avea Ministerul Justiţiei în structură."Până la urmă, oricare dintre instituţii consideră că este un conflict de natură constituţională poate să facă acest lucru. Probabil, ministrul Justiţiei va argumenta destul de bine, după anunţul făcut de ieri, de ce este un conflict de natură constituţională în momentul de faţă. (...) Oricare dintre titulari poate să facă acest lucru. Guvernul are avantajul de a avea Ministerul Justiţiei în structura sa, de a avea cel mai potrivit om să evalueze şi litera, şi spiritul legii", a adăugat Cazanciuc.Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat luni că nu o revocă pe Laura Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie."Motivele de revocare prezentate de ministrul Justiţiei nu au fost de natură să mă convingă. De altfel, în mare parte, ele nici nu corespund prevederilor legale aplicabile. În concluzie, nu voi da curs propunerii ministrului Justiţiei de revocare a doamnei Kovesi, procuror-şef al DNA", a declarat Iohannis la Palatul Cotroceni.Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a reacţionat şi a anunţat pe pagina sa de Facebook că va fi sesizată Curtea Constituţională cu privire la refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de revocare a procurorului şef al DNA. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)