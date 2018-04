Învățăturile lui Osho, o colecție marca Libertatea

12:30

Elon Musk înlocuiește roboții cu oameni la Tesla, scrie The Next Web. Miliardarul, cunoscut pentru aversiunea sa față de roboți, are însă o explicație simplă pentru care a luat această decizie: aceasta vine pentru îmbunătățirea producției pentru Model 3, prima mașină electrică de masă a companiei. Reamintim, Tesla a cumpărat anul trecut Perbix – o […]