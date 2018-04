VIZITĂ de ULTIMĂ ORĂ la SPP. Un înalt OFICIAL al ONU vine în România

12:15

O nouă dispută virtuală îl are în centru pe primarul Timișoarei. La un an de când a fost instalată noua barieră a Filarmonicii Banatul, edilul Nicolae Robu lansează un sondaj de opi ie, pe Facebook, pentru a cere părerea timișorenilor cu privire la oportunitatea acesteia. Primarul întreabă cetățenii dacă bariera trebuie demolată pe motiv că e kitsch, deși este o investiție realizată de Filarmonică din resurse proprii / private. Bariera are forma unei mâini care ține o baghetă de dirijor.