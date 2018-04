Liviu Arteni, la ușa apartamentului în care a locuit Israela Vodovoz. “Nu doresc nimănui. Vine SMURD-ul şi mă ia”

13:40

Un bărbat de 42 de ani, din Vâlcea, a murit strivit sub un perete care s-a prăbușit peste el. Accidentul s-a petrecut în comuna Păușeși Măglaș, din județul Vâlcea. La această oră, pompierii au reușit să scoată trupul neînsuflețit de sub dărâmături. Tragedia a avut loc marți, în satul Valea Cheii, din comuna Păușeși Măgla. […]