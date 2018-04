Anamaria Prodan a stat la morgă până în zorii zilei

09:40

Vestea că Ionela Prodan a încetat din viață a șocat întreaga sufare a artistilor de muzică populară de la noi din țară. Benone Sinulescu, colegul de breaslă a îndrăgitei artiste, a făcut o mărturisire de-a dreptul halucinantă.(CITEȘTE ȘI: IONELA PRODAN A MURIT. S-A STINS FĂRĂ SĂ ȘTIE PÂNĂ ÎN ULTIMA CLIPĂ CĂ..) Contactat de reporterii CANCAN.RO, […] The post EXCLUSIV! Benone Sinulescu i-a presimțit moartea Ionelei Prodan! ”Sunt șocat, plâng încontinuu” appeared first on Cancan.ro.