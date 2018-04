Ministerul Sănătăţii vrea să cumpere cu peste 711 milioane de lei medicamente în cadrul Programului HIV

13:10

Fostul internaţional Ionuţ Lupescu, unul dintre cei patru candidaţi la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, a declarat, pentru AGERPRES, că nu se poate caracteriza drept "un optimist", dar un lucru ştie sigur, faptul că va câştiga alegerile programate miercuri la Casa Fotbalului."În aceste două luni de campanie m-am văzut cu toată lumea. Pe mulţi îi cunoşteam deja, fie din fostul mandat de director general, fie din cariera de jucător, am întâlnit şi oameni noi, dornici să facă performanţă în fotbal şi tuturor le-am strâns mâna, i-am privit în ochi şi le-am spus cine sunt şi ce vreau să fac pentru ei. Semnalele au fost foarte bune, întâlnirile s-au transformat, cam peste tot, în adevărate grupuri de lucru în care am dezbătut probleme şi am găsit soluţii împreună. Oamenii sunt dornici să se implice şi eu cred că vom face multe lucruri bune împreună. Nu ştiu dacă mă pot numi optimist, toată viaţa am pus răul înainte, însă de un lucru sunt sigur: voi câştiga aceste alegeri fără niciun dubiu", a spus el."Chiar dacă am lucrat 7 ani ca director tehnic al UEFA, asta nu înseamnă că nu am fost în permanenţă la curent cu ceea ce s-a întâmplat în fotbalul românesc. Deci nu este vorba despre un timp scurt, pentru că problemele le-am cunoscut mereu. Fotbalul românesc are foarte multe probleme sistemice, tocmai de aceea am luat decizia să candidez. Dacă lucrurile ar fi mers bine, vă daţi seama că nu aveam de ce să mă întorc. Eu trăiesc în lumea fotbalului de când mă ştiu, mai întâi prin prisma tatălui meu, apoi ca jucător, antrenor sau specialist în administraţie sportivă. Pot să vă spun că nu îmi amintesc să fi existat vreodată atât de multă dezbinare între oamenii de fotbal, cum există astăzi. O altă problemă este aceea că fotbalul românesc nu mai are acea identitate fotbalistică pentru care eram recunoscuţi, respectaţi şi apreciaţi în toată lumea. Şi o a treia problemă majoră pentru care m-am întors să candidez este lipsa crasă de respect faţă de cei care au scris istoria acestui sport, în România", a adăugat fostul fotbalist.Ionuţ Lupescu susţine că nivelul fotbalului românesc a ajuns prea jos şi este nevoie de o schimbare. "Cred că rezultatele vorbesc de la sine. Vorbim în primul rând despre evoluţia submediocră a echipei naţionale în ultima campanie de calificare, rezultatele slabe ale celorlalte reprezentative, poziţia României în clasamentul FIFA şi evoluţia cluburilor noastre în competiţiile europene. Dacă adăugăm dispariţia cluburilor de tradiţie din fotbalul nostru, reducerea alarmantă a bazei de selecţie şi lipsa interesului copiilor faţă de fotbal, sau dispariţia suporterilor de pe stadioane, cred că imaginea pe care o conturăm nu mai are nevoie de prea multe comentarii", a menţionat Lupescu.Pentru redresarea fotbalului românesc el îşi propune câteva obiective pe care le consideră esenţiale. "În primul rând vreau să readuc unitatea în fotbalul nostru. Toţi membrii FRF trebuie să ştie că indiferent de opţiunile lor în alegerile de miercuri vor avea, din partea mea şi a noii conduceri a Federaţiei, acelaşi tratament. Un alt obiectiv major asumat este modificarea legislaţiei, pentru a veni în sprijinul celor care doresc să investească în sport, la modul general şi în special în fotbal. Iar un al treilea punct se referă la crearea unui consiliu strategic pentru fotbal, din care vor face parte foştii selecţioneri ai echipei naţionale şi alte personalităţi marcante, în cadrul căruia vom dezbate ADN-ul fotbalului românesc şi vom căuta calea de urmat, la nivel strategic. Sigur, sunt sute de alte probleme care trebuie de asemenea rezolvate", a precizat fostul component al "generaţiei de aur"."Prima măsură (n.r. - după câştigarea alegerilor) va fi întrunirea noului Comitet Executiv şi propunerea pentru funcţia de secretar general. După aceea, vom purcede la auditarea departamentelor din cadrul Federaţiei, pentru că trebuie să ştim ce anume preluăm, punct cu punct. În ceea ce priveşte angajaţii federaţiei, vom avea discuţii cu fiecare în parte, pentru că sunt foarte mulţi oameni competenţi care lucrează acolo şi pe care mă voi baza pe viitor", a adăugat Lupescu.Întrebat dacă atacurile din campanie la adresa sa i-au scăzut şansele la alegeri, Ionuţ Lupescu a răspuns: "Cunoaşteţi vorba aceea 'cine seamănă vânt culege furtună'? Cred că, în ochii votanţilor, ai publicului şi ai presei, aceste atacuri l-au descalificat pe cel care le-a produs. Când umbli cu invenţii, jumătăţi de adevăr şi fabulaţii, când minciunile tale sunt demontate apriori, ce fel de credibilitate mai poţi pretinde? Iar să crezi că astfel de tertipuri îţi aduc voturi înseamnă să le jigneşti inteligenţa celor care votează. Sunt sigur că membrii afiliaţi au înţeles exact despre ce este vorba şi au luat ca atare aceste perdele de fum electorale".În vârstă de 49 de ani, Ionuţ Lupescu a început fotbalul la clubul Mecanică Fină Bucureşti, fiind apoi transferat ca junior la Dinamo Bucureşti. În cariera sa de fotbalist a evoluat la formaţiile Dinamo Bucureşti, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Monchengladbach, Bursaspor şi Al Sadd, trecându-şi în palmares trei titluri de campion al României, trei Cupe ale României şi o Cupă a Germaniei. Component al "generaţiei de aur", mijlocaşul a îmbrăcat de 74 de ori tricoul echipei naţionale a României, marcând 6 goluri. El a participat la două ediţii ale Cupei Mondiale, 1990 şi 1994, şi la două ale Campionatului European, 1996 şi 2000.Lupescu şi-a obţinut licenţa de antrenor la Koln, dar a practicat puţin această meserie, conducând doar două echipe, FCM Bacău şi FC Braşov. În anul 2005 a intrat în administraţie şi a ocupat până în 2011 funcţia de director general al Federaţiei Române de Fotbal. Din 2011 el a fost director al Comisiei Tehnice a UEFA, funcţie din care a demisionat la începutul lunii februarie, când a decis să candideze la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal.Adunarea Generală de alegeri a Federaţiei Române de Fotbal a fost convocată de Comitetul Executiv pentru data de 18 aprilie 2018, ora 11,00. Două sute cincizeci şi şapte de membri afiliaţi au drept de vot la alegerile pentru şefia FRF din 18 aprilie.Patru candidaţi îşi vor disputa funcţia de preşedinte la alegerile de miercuri: Răzvan Burleanu, Ionuţ Lupescu, Marcel Puşcaş şi Ilie Drăgan. Fostul fotbalist Sorin Răducanu şi-a depus la rândul său dosarul de candidatură în termenul statutar, însă acesta nu a fost validat de Comisia de verificare a FRF deoarece nu a îndeplinit condiţia privind numărul de propuneri.Răzvan Burleanu conduce Federaţia Română de Fotbal din 5 martie 2014, atunci când a câştigat alegerile pentru preşedinţie în dauna celorlalţi trei candidaţi: Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian şi Sorin Răducanu.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)