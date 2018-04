Polițistul din Olt împușcat în cap de iubită ar putea să nu mai vorbească niciodată

11:20

Adriana Bahmuțeanu s-a distrat pe cinste la botezul fetiței Gabrielei Cristea, sâmbătă (14 aprilie). Vedeta este într-o formă de zile mari și se pare că îi merge bine și pe plan sentimental. Prezentatoarea a venit îmbrăcată într-o rochie colorată, cu un decolteu extrem de generos. Zâmbitoare și elegantă, Bahmu a dansat toată seara cu un […] The post Adriana Bahmuțeanu, în brațele unui bărbat misterios, la trei ani de la divorț! Toate privirile au fost ațintite asupra ei, la botezul fetiței Gabrielei Cristea appeared first on Cancan.ro.