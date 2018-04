Fata de 2 ani sufera de o boala crunta. Medicii au fost socati sa descopere ce o macina pe interior, la aceasta varsta frageda

11:50

Kim și Kourtney Kardashian, împreună cu Kendall Jenner au ajuns în Cleveland, Ohio. Cele trei dive de peste Ocean au venit din Los Angeles cu avionul lor privat pentru a-și vizita sora, dar și pe fetița ei. Toate erau îmbrăcate lejer, cu ochelari de soare și s-au îndreptat spre casa lui Khloe. Întregul clan Kardashian-Jenner […] The post Surorile din clanul Kardashian-Jenner au vizitat-o pe Khloe și pe fetița ei nou-născută appeared first on Cancan.ro.