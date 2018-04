Spectacol destinat strângerii de fonduri pentru 150 de copii din centre educaţionale, joi, la Teatrul Evreiesc

15:20

Regizorul Gaspar Noe şi actorul Nicolas Cage se regăsesc pe lista celebrităţilor ale căror pelicule au fost incluse în selecţia oficială a celei de-a 50-a ediţii a Quinzaine des Realisateurs, secţiune paralelă a Festivalului de Film de la Cannes, ce va avea loc în perioada 9 - 19 mai, au anunţat marţi organizatorii evenimentului.La fel ca în 2017, selecţia din acest an este dominată de filme franceze promiţătoare: "Amin", de Philippe Faucon, "Climax", de Gaspar Noe, "Les Confins du Monde", de Guillaume Nicloux, "En Liberte!", de Pierre Salvadori, şi "Le Monde est a toi", de Romain Gavras, afirmă jurnaliştii de la site-ul premiere.fr.În selecţia din acest an vor mai fi prezenţi cineaşti din Italia - Gianni Zanasi va prezenta "Troppa Grazia", în seara de închidere a acestei secţiuni - din America de Nord - Panos Cosmatos, cu "Mandy", în care rolurile principale sunt interpretate de Nicolas Cage şi Andrea Riseborough - şi din Japonia - Mamoru Hosada va prezenta la Cannes pelicula "Mirai ma petite soeur".Filmul de deschidere este "Pajaros de verano", regizat de Ciro Guerra şi Cristina Gallego.Lista celor 20 de lungmetraje selecţionate în acest an este alcătuită din următoarele producţii cinematografice: "Pajaros de verano", de Ciro Guerra şi Cristina Gallego, "Amin", de Philippe Faucon, "Carmen y Lola", de Arantxa Echevarria, "Climax", de Gaspar Noe, "Comprame un revolver", de Julio Hernandez Cordon, "Les Confins du monde", de Guillaume Nicloux, "El motoarrebatador", de Agustin Toscano, "En Liberte!", de Pierre Salvadori, "Joueurs (Treat Me Like Fire)", de Marie Monge, "Leave No Trace", de Debra Granik, "Los silencios", de Beatriz Seigner, "Ming wang xing shi ke" ("The Pluto Moment"), de Ming Zhang, "Mandy", de Panos Cosmatos, "Mirai ma petite soeur", de Mamoru Hosoda, "Le monde est a toi", de Romain Gavras, "Petra", de Jaime Rosales, "Road", de Stefano Savona, "Teret" ("The Load"), de Ognjen Glavonic, "Weldi", de Mohamed Ben Attia, şi "Troppa grazia", de Giani Zanasi.Organizatorii au anunţat marţi şi titlurile celor 10 scurtmetraje selecţionate în acest an: "Basses", de Felix Imbert, "Ce magnifique gateau!", de Emma De Swaef şi Marc Roels, "La Chanson", de Tiphaine Raffier, "La lotta", de Marco Bellocchio, "Las cruces", de Nicolas Boone, "La nuit des sacs plastiques", de Gabriel Harel, "O orfao", de Carolina Markowicz, "Our Song to War", de Juanita Onzaga, "Skip Day", de Patrick Bresnan şi Ivette Lucas, şi "Le Sujet", de Patrick Bouchard.Quinzaine des Realisateurs este o secţiune paralelă a Festivalului de Film de la Cannes, înfiinţată în 1969 de Societe des realisateurs de films (SRF) după evenimentele din mai 1968, care au determinat anularea celebrului festival de pe Croazetă.Programul acestei secţiuni conţine scurtmetraje, lungmetraje şi documentare regizate de cineaşti mai puţin cunoscuţi, aparţinând tuturor genurilor cinematografice, şi a permis descoperirea unor artişti care s-au dovedit a fi deosebit de talentaţi, precum George Lucas, Ken Loach, fraţii Dardenne, Michael Haneke şi Spike Lee.Începând din 2012, directorul artistic al secţiunii Quinzaine des Realisateurs este Edouard Waintrop.