CANNES 2018 Regizorul rus Andrei Zviaghinţev se alătură actriţei Cate Blanchett în juriul festivalului

16:30

Fostul internaţional Adrian Mutu a declarat, marţi, în cadrul conferinţei de presă în care a fost prezentat oficial la conducerea tehnică a formaţiei FC Voluntari, că aceasta este echipa ideală pentru un antrenor tânăr aflat la început de drum."E o aventură nouă pentru mine. Dar este ceea ce mi-am dorit, să fiu antrenor e visul meu. E un risc pe care îl conştientizez, dar nu mi-e frică pentru că FC Voluntari e o echipă bună. Ştiu că este într-o situaţie dificilă, dar lucrul acesta nu mă sperie. Am încredere în băieţii de aici, se pregătesc bine, majoritatea dintre ei nu de mult a câştigat două trofee. Asta mă motivează şi mai mult. M-am uitat pe foaie şi cred că împreună cu Dinamo avem cel mai valoros lot. Este un proiect care îmi place. Pentru un antrenor aflat la început de drum este o echipă care îţi oferă liniştea necesară. Avem toate condiţiile, nu e o presiune foarte mare. Este acum presiunea retrogradării, iar de ea vreau să scăpăm în următoarele meciuri. Dar pentru un antrenor tânăr FC Voluntari e echipa ideală pentru a începe. Împreună cu staff-ul, Daniel Florea şi Victor Naicu, sunt sigur că voi face treabă bună", a spus Mutu, care a precizat că a semnat un contract valabil până în vara anului 2019.Întrebat de ce nu a acceptat ofertele de la Concordia Chiajna sau Astra Giurgiu, el a răspuns: "FC Voluntari m-a dorit mai mult, de asta sunt aici. Şi dacă mă doreau toate trei la fel, tot Voluntari era alegerea mea. Asta pentru că este echipa cea mai sigură în momentul ăsta. Cred că mă pot salva de la retrogradare cu FC Voluntari, iar sezonul următor sper să fac un proiect mai important. Fiind prima experienţă din cariera mea vreau să mă concentrez şi să încep cu dreptul. Le mulţumesc celor din conducere pentru că să pui la echipă un antrenor fără experienţă îţi trebuie curaj. Nu cred că îi voi dezamăgi".Mutu a menţionat că primul său obiectiv este să obţină salvarea de la retrogradare din punct de vedere matematic. "Sunt aici jucători care au moralul rănit, dar au orgoliu, iar ceea ce vreau să fac săptămâna asta este să îi ridic. Pentru că meciul cu Chiajna este o finală pentru noi. Va fi un meci pe viaţă şi pe moarte. Ei trebuie să dea totul pentru că altfel nu se poate. Îşi dau seama că suntem într-un moment dificil. Aşa că trebuie să dăm mai mult de 100%, trebuie să dăm ceva în plus. Toţi, inclusiv eu. Eu sunt aici pentru ei, voi da totul pentru a-i ajuta. Tot ce vreau de la ei e să îmi răsplătească încrederea pe teren. FC Voluntari va fi cu mine o echipă echilibrată. Îmi place să joc ofensiv, pentru că fără goluri echipa nu poate să câştige. Dar în primul rând vreau să le ridic moralul, să elimin unele greşeli pentru că echipa asta şi antrenorul Niculescu au avut şi ghinion. FC Voluntari merită să rămână în Liga I. Şi obiectivul nostru este să ne salvăm matematic. Ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l facem. După aceea vom începe discuţiile şi vom evalua fiecare jucător în parte. Apoi voi vorbi cu conducerea pentru a vedea cum vom aborda următorul sezon", a afirmat el."Băieţilor le-am spus că nu îi judec după ultimele patru meciuri. Dacă aş fi făcut-o, nu aş fi venit aici, sicer. Mai ales după înfrângerea cu Dinamo, când echipa s-a văzut că a fost căzută psihic. Le-am spus băieţilor să şteargă cu buretele ce s-a întâmplat până acum, începem un moment nou cu mine. Nu în sensul că până acum Claudiu Niculescu nu a făcut o treabă bună aici, din contră. El merită respectat şi aplaudat pentru cele două trofee aduse la Voluntari. Claudiu dacă va dori să rămână să lucreze la FC Voluntari eu nu am nicio problemă, chiar m-ar bucura. Eu am o relaţie foarte bună cu el şi chiar am vrut să îl aduc la Dinamo când eram acolo", a adăugat Adrian Mutu.Noul tehnician al formaţiei ilfovene a recunoscut că a "furat" de la foştii săi antrenori, dar a precizat că va încerca să îşi impună propria filosofie de joc. "Nu vreau să copiez pe nimeni. Am lucrat poate cu cei mai mari antrenori din lume, de la toţi am "furat" ceva. Încerc să îmi aduc aminte de modul în care abordau ei anumite situaţii şi cum gestionau anumite lucruri. Este un vis să antrenez în Italia. Dar visul meu acum e să am recunoştinţa jucătorilor, să formez fotbalişti care să ajungă la naţională şi în campionatele din străinătate", a precizat el.Adrian Mutu l-a atenţionat în glumă pe selecţionerul Cosmin Contra să fie atent că îi va lua locul la echipa naţională şi a anunţat şi un duel cu finul său Adrian Neaga, recent numit antrenor la ACS Poli Timişoara alături de Aurel Şunda. "Îi mulţumesc lui Cosmin Contra şi staff-ului pentru perioada petrecută la echipa naţională. Sunt sigur că pe viitor Cosmin va aduce calificări României, îi urez baftă. L-am sunat şi înainte să semnez, l-am sunat şi după aceea. M-a felicitat, mi-a urat baftă. Iar eu i-am zis în glumă că acum am început să antrenez şi să fie atent, că s-ar putea să vin repede. Neaga e finul meu şi mi-a dat mesaj după ce a fost numit la Timişoara: 'Naşule, de abia aştept să te bat'. Eu i-am zis că e de 3 minute pe bancă acolo... dar mă bucură această rivalitate, mai e şi Dică alături de care am jucat. Îi urez baftă lui Rică Neaga, dar până la meciul cu mine, că acolo va fi greu", a menţionat Mutu.În vârstă de 39 de ani, fostul atacant Adrian Mutu se află la prima experienţă de antrenor. El a ocupat până în octombrie 2017 funcţia de director general al FC Dinamo, iar de atunci a fost director sportiv al Federaţiei Române de Fotbal.Adrian Mutu şi-a exprimat în mai multe rânduri dorinţa de a începe o carieră în antrenorat. El şi-a luat licenţa UEFA "A" în luna februarie a acestui an şi a declarat în presa din Italia că visează ca într-o zi să antreneze fosta sa echipă Fiorentina.Conducerea FC Voluntari a luat decizia de a se despărţi de Claudiu Niculescu în urma înfrângerii cu 4-2 suferită, vineri seara, pe teren propriu în faţa formaţiei Dinamo. 