CSM Bucureşti va înfrunta Gyor în semifinalele Ligii Campionilor! Cele două echipe s-au aflat faţăîn faţă în finala din 2016

20:00

Cristina Neagu a oferit prima reacţie după ce tragerea la sorţi de la Budapesta a adus-o în semifinala Final Four-ului pe Gyor ca adversară a lui CSM Bucureşti. Vedeta handbalului susţine că echipa din Ungaria nu trece prin cea mai bună formă, dar că meciul din semifinală e cel mai important. "Sincer, am avut un feeling că va fi Gyor, eu am jucat mereu împotriva Gyorului în Finala Four, dar de fiecare dată am pierdurt. Acum cred că va fi diferit. Gyor nu trece printr-o formă bună, cel mai mare...