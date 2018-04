Cornelia Catanga, mărturisiri halucinante, după ce Ionela Prodan a murit: „Vreau să ajung cât mai repede acolo, Sus”

14:30

Boala o schimbase complet pe Ionela Prodan. Artista, care s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, suferea de cancer la pancreas. Ultima lună și jumătate din viață și-a petrecut-o în spital. Fiica ei, Anamaria Prodan, nu s-a clintit vreo clipă de lângă ea și nici nu și-a dorit să-și piardă speranța.