Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 18 aprilie 2018. Taurii sunt creativi

O educatoare din localitatea Bustuchin, județul Gorj, este cercetată de o comisie din cadrul unității de învățământ, după ce a scris cu pixul pe fruntea unui copil în vârstă de patru ani (VEZI DETALII AICI). Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean spun că femeia are o vechime în muncă de 17 ani, nu a mai fost implicată […]