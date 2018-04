SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 18 aprilie

20:50

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu i-a răspuns marţi primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, care a anunţat că îl va da în judecată pentru ''acuzaţii nefondate'', el precizând că de un an şi cinci luni nu s-a făcut niciun transplant de plămâni într-un centru acreditat, iar zeci de familii ''sunt nenorocite de nişte inconştienţi''.''Peste 10 milioane de euro cheltuiţi fără nicio justificare reală. 1,5 ani fără niciun transplant de plămâni într-un centru acreditat despre care dânsa (Gabriela Firea - n.r.) pretindea că poate face transplant 'de mâine dimineaţă'. Niciunul! Zeci de familii nenorocite de nişte inconştienţi. Gabriela Firea nu are o problemă cu asta, are o problemă cu faptul că spun eu adevărul'', a scris Voiculescu pe Facebook.El i-a solicitat Gabrielei Firea să facă publice toate contractele şi documentele de achiziţie de la Spitalul 'Sf. Maria'.''De ce nu s-a făcut de un an şi jumătate (de când a preluat PSD tot) niciun transplant la Spitalul 'Sf. Maria', transplantul acela despre care spunea că îl blochez eu şi că trebuie făcut 'de mâine dimineaţă'? O invit să explice oamenilor acelora! Gabriela Firea mă acuză că am 'business' în sănătate. O invit să ne spună tuturor care sunt acelea! Gabriela Firea acoperă în continuare ce s-a întâmplat la 'Sf. Maria'. Îi solicit să facă publice toate contractele şi documentele de achiziţie de la Spitalul 'Sf. Maria''', a transmis Vlad Voiculescu.Totodată, el nu exclude posibilitatea de a se ajunge în instanţă. ''Într-un punct are dreptate doamna Firea, vom ajunge în instanţă... Şi îmi pare rău că am întârziat atât. Dar până să îmi dea mie socoteală pentru vorbe aruncate aiurea, doamna Firea are de dat socoteală câtorva zeci de familii care fie îşi plâng morţii, fie aşteaptă fără speranţă lângă cei care nu au murit încă, dar cărora dânsa şi acoliţii dânsei le-au luat orice speranţă'', a mai scris fostul ministru al Sănătăţii.Reacţia acestuia vine după ce primarul general Gabriela Firea l-a acuzat marţi că face acuzaţii nefondate la adresa sa atunci când vorbeşte despre cazul unei fetiţe cu fibroză chistică, precizând că îl va acţiona în judecată.Anterior, Vlad Voiculescu i-a transmis acesteia, pe Facebook, că ar trebui "să intre în pământ de ruşine" pentru cazul unei fetiţe cu fibroză chistică, ce ar fi trebuit să beneficieze de un transplant.În replică, Firea l-a acuzat de campanie negativă. "Ca să se realizeze o operaţie de transplant, fie că e renal, pulmonar sau de altă natură, trebuie să fie îndeplinite câteva condiţii. În primul rând să existe organul donat. Am observat că e o campanie negativă dusă în mass-media de un fost ministru al Sănătăţii care are business în domeniul sănătăţii", a afirmat Firea.Potrivit acesteia, Voiculescu îşi face campanie electorală cu sănătatea românilor şi "se joacă cu informaţii neadevărate" pe care le exprimă în spaţiul public."Dezmint tot ceea ce exprimă în spaţiul public fostul ministru al Sănătăţii, care face acuzaţii nefondate şi încă o dată îi transmit că ne vom vedea în instanţă, pentru că nu se poate juca la nesfârşit de dragul unei cariere politice pe care şi-o doreşte fulminantă, dar ea nu poate să fie construită pe minciună", a adăugat Firea.Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a făcut marţi referire pe Facebook la cazul unei fetiţe care avea nevoie de un transplant."O femeie, o mamă tocmai a aflat că nu mai există nicio şansă pentru fetiţa ei. De ce? Pentru că s-a născut şi locuieşte în locul greşit - într-o ţară în care unii facem ceva pe el de vot, iar alţii - cei care sunt totuşi aleşi de cei care se duc la vot - fac ceva pe noi toţi... şi noi toţi stăm ca proştii. (...) În pământ ar trebui să intre de ruşine Gabriela Firea, cea care a coordonat atacul împotriva celor care au arătat adevărul şi împotriva AKH Viena în 2016. Acest atac şi refuzul AKH Viena de a mai primi fără nicio limitare pacienţi români care a urmat i-a costat pe zeci de români viaţa. Gabriela Firea va trebui să plătească pentru ce a făcut. În pământ ar trebui să intre de ruşine Narcis Copcă, cel care a îngropat peste 10 milioane de euro, cel care şi-a angajat firme prietene pentru lucrări de renovare la spital, cel care a minţit, a ameninţat şi a calomniat Eurotransplant, AKH Viena şi medicii care ne puteau salva fraţii", se arată în postare.