Barbara Bush a murit la vârsta de 92 de ani. A fost soția și mama a doi președinți americani

05:40

Un brașovean aşteaptă de mai bine de 8 luni să i se facă dreptate, după ce a rămas fără brațul drept, în timpul unui cumplit accident petrecut la serviciu. “M-am pus în genunchi când am văzut că nu am mână. Apoi m-am ridicat şi m-am dus pe culoar şi am strigat după ajutor. Dar nu […] Post-ul REPORTAJ/Condamnat să trăiască mutilat. Un brașovean care și-a pierdut brațul drept la muncă așteaptă să i se facă dreptate apare prima dată în Libertatea.ro.