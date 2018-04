Trump a vrut DISTRUGEREA sistemului de apărare aeriană al Rusiei. Cine l-a oprit

16:00

„De le inceput ne-am propus sa construim un brand. Nu doar un restaurant bun, nu doar un club popular, nu doar servicii de o calitate constanta, ci toate acestea la un loc”, spune Jean Sasu, managing partner Nuba si co-actionar al business-ului alaturi de alti doi antreprenori locali, Alin Negulescu si Alexandru Nanu. Din punct de vedere al experientei profesionale, actionarii Nuba formeaza, cum spun americanii „a match made in heaven”, o potrivire perfecta. Sasu are 10 ani de experienta in managementul financiar, Negulescu e unul dintre cei mai experimentati si vechi antreprenori locali din HoReCa – mai detine restaurantul Argentine si cafeneaua Bourbon Cafe din Baneasa Shopping City si restaurantul Breeze de pe litoral, iar Nanu are afaceri in media si organizarea de evenimente. „In Bucuresti exista restaurante foarte bune, exista si cluburi exceptionale si cafenele de top. Sunt branduri care performeaza pe fiecare din verticalele pietei de HoReCa. Noi ne doream sa fim prezenti pe toate, sa dezvoltam business-ul, si de aici a rezultat natural concluzia ca avem nevoie de un brand puternic, dar nu de unul clasic de tip HoReCa, ci de unul de entertainment, cu accente puternice de life-style”, explica Sasu. De ce life-style? „Pentru ca asta pretuiesc prietenii si, totodata, clientii nostri. Consistent sau aspirational, Nuba ofera, cu fiecare vizita, o poveste. Vrem sa poti spune ca ai fost la Nuba, fara alte explicatii, iar asta sa fie suficient ca sa-ti defineasca life-style-ul personal”, completeaza si Mihai Scarlat, communication manager-ul Nuba. Clienti care sunt definiti ca avand varsta intre 25 si 45 de ani, deopotriva barbati si femei, cu venituri peste medie, care frecventeaza restaurantele si cluburile din insula greceasca Mykonos sau din Saint Tropez si nu se feresc sa calce pragurile marilor cluburi din Paris, Londra sau New York. Si totusi ce inseamna brandul Nuba si cum poate un brand de entertainment sa fie perceput mai degraba ca unul de life-style? Detalii, detalii, detalii Primele doua locatii Nuba, restaurantul din Gafencu si Nuba Summer Vibes, restaurantul deschis in 2016 pe malul lacului Herastrau sunt complementare, locatia de iara si locatia de vara, investitia in acestea atingand 900.000 de euro. Ambele mizeaza pe un concept devenit foarte popular in zonele zero ale clubbingului de lux mondial, restaurantul-club. Dupa-amiaza si seara functioneaza ca niste restaurante clasice. Meniul are un specific asian fusion cu influente peruane, ce intra in categoria light gourmet, adica ingrediente de calitate abordate avangardist, o premiera pe piata bucuresteana a restaurantelor. Noaptea se transforma in club, o tranzitie naturala, tipica pentru viata de noapte bucuresteana, doar ca nu e necesara schimbarea locatiei. Nici clubul nu este unul obisnuit, iar abordarea este una de tip eveniment. Saptamanal sunt organizate seri tematice, in special joia, debutul weekendului pentru viata de noapte, aproape toate sustinute de artisti internationali sau autohtoni. „Acesta este unul din secretele succesului Nuba. In fiecare saptamana oferim ceva diferit, investim in entertainmentul de calitate, ne reinventam mereu, iar clientii apreciaza asta”, spune Scarlat. De altfel, conceptul de evenimente de club se va pastra si la Nuba Beach Club. Cele trei nopti ale petrecerii de deschidere din perioada 28-30 aprilie vor fi gazduite, pe rand, de mega-staruri: Antonis Remos, celebrul cantaret grec ce deschide si inchide sezonul estival in Mykonos, Gianluca Vacchi, care a mai participat la evenimente marca Nuba, si Jean Roch, patronul celebrului lant de cluburi VIP Room. In logica de business a grupului Nuba, investitia de 2 milioane de euro din Mamaia Nord va consolida atat cifra de afaceri, cat si brandul. Nuba Beach Club pastreaza aceleasi caracteristici ca si celelalte locatii ale grupului, insa se pozitioneaza si mai exclusivist. Noul club va avea pe langa clasicele zone de piscina, restaurant si club si un heliport propriu, pentru a facilita accesul clientilor foarte potenti. Pare o extravaganta, dar e o necesitate, pentru ca pretul unui zbor cu elicopterul la Mamaia este mai redus decat cel al unor sticle de sampanie consumate in cluburile din zona. Cifre eveniment Accentul pe brand si dezvoltarea constanta a business-ului – in 2017 a fost inaugurata si Nuba Cafe din zona Dorobanti, o investitie de 300.000 de euro – par a fi pariuri castigat de ce trei antreprenori. Evolutia cifrelor este spectaculoasa. Anul 2015, de fapt cele cateva luni de functionare, a fost incheiat cu venituri de cca. 300.000 de euro, in 2016 acestea au ajuns la 3,5 milioane de euro, iar in 2017 cele trei locatii ale grupului au obtinut o cifra de afaceri de 6 milioane de euro, in crestere cu 70% fata de anul precedent. Anul trecut s-a incheiat si cu un profit operational de peste un milion de euro, potrivit declaratiilor administratorilor companiei. Pentru anul in curs, ca urmare a investitiei de pe litoral, se asteapta o noua crestere a afacerilor si o majorarea a profitului. „Avand in vedere sezonul scurt si subdezvoltarea infrastructurii turistice pe orizontala din statiunile estivale romanesti, investitia noastra poate fi considerata riscanta. Noi insa nu am facut nimic altceva decat sa consolidam brandul, urmarind life-style-ul clientilor nostri. Cum cei mai multi isi petrec o parte din weekendurile de vara pe litoral, le-am adus Nuba aici si suntem siguri ca ei vor aprecia asta. De asemenea, am vrut ca experienta Nuba sa fie accesibila si clientilor din afara Bucurestilor, cunoscut fiind faptul ca Mamaia Nord este un magnet pentru clientii premium din intreaga Romanie”, ne-a spus, increzator, Jean Sasu. De altfel, extinderea nationala este urmatorul pas in dezvoltarea Nuba, o extensie fireasca pentru un brand puternic. Cel mai probabil, anul viitor vor aparea primele francize Nuba Cafe in orase precum Cluj, Iasi sau Timisoara.