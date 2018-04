Meteo 18 aprilie! Anunțul făcut de ANM: „Va ploua în mare parte…”

19:00

În timp ce Anamaria Prodan nu a făcut nicio declarație până acum, prietena cea mai bună a mamei sale a oferit mai multe amănunte despre drama care a îndoliat lumea muzicii din România. Tot astăzi, în cadrul unui interviu, Elena Merișoreanu a mărturisit cum a încercat să le îmbărbăteze pe Anca și Anamaria Prodan. Citește […]