Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, ar putea fi ultima şansă pentru Uniunea Europeană

23:50

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru MIERCURI 18 aprilie 2018, ziua in care Chiron, astrul vindecarii ranilor noastre adanci paraseste zodia Pesti unde a stat in ultimii 7 ani si intra in Berbec unde va sta pentru 9 ani, pana in 14 aprilie 2027. Citește mai departe...