Biró Rozália (UDMR): Există un potenţial uriaş în viitoarea colaborare dintre organizaţiile de femei ale partidelor

09:20

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a exprimat marţi sprijinul pentru pastorul american Andrew Brunson, care este judecat în Turcia sub suspiciunea de legături cu o reţea acuzată de orchestrarea tentativei de lovitură de stat din 2016, într-un caz care a tensionat relaţiile dintre Washington şi Ankara, relatează Reuters."Pastorul Andrew Brunson, un domn cumsecade şi un lider creştin în SUA, este judecat şi persecutat în Turcia fără niciun motiv", a scris Trump pe Twitter. "Ei îl acuză că este spion. Însă eu sunt mai spion decât el. Sper că i se va permite să se întoarcă acasă la familia sa frumoasă, acolo unde îi este locul!", a adăugat el.Pastor Andrew Brunson, a fine gentleman and Christian leader in the United States, is on trial and being persecuted in Turkey for no reason. They call him a Spy, but I am more a Spy than he is. Hopefully he will be allowed to come home to his beautiful family where he belongs!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018Brunson, pastor creştin din Carolina de Nord care trăieşte în Turcia de peste două decenii, a fost inculpat sub acuzaţia că a ajutat grupul despre care Ankara spune că se află în spatele puciului eşuat din 2016 împotriva preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Dacă va fi declarat vinovat, el riscă până la 35 de ani de închisoare.Luni, în cadrul primei sale audieri, pastorul a respins toate acuzaţiile formulate la adresa sa. La finalul primei zile de judecată într-o sală din complexul penitenciar Aliaga, în provincia Izmir, tribunalul a decis menţinerea în detenţie a acuzatului, invocând riscul că ar putea fugi.Bărbatul în vârstă de 50 de ani, care conducea împreună cu soţia sa o biserică protestantă din Izmir, a fost arestat de autorităţile turce în octombrie 2016 şi ţinut în detenţie de atunci.Pastorul este acuzat în special că a acţionat în beneficiul reţelei predicatorului Fethullah Gülen, autoexilat în SUA şi acuzat de Ankara că ar fi organizat tentativa de puci din iulie 2016, dar şi al Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Cele două organizaţii sunt considerate 'teroriste' de către Turcia.Brunson este de asemenea acuzat de spionaj în scopuri politice şi militare."Dreptul său la libertate şi securitate este încălcat de mult timp. În primul rând, sperăm să obţinem eliberarea sa", a declarat duminică pentru AFP avocatul său, Cem Halavurt. "Considerăm că va fi în cele din urmă achitat, deoarece suntem convinşi de nevinovăţia sa", a adăugat el. AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Simona Aruştei)