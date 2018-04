Un autotren s-a răsturnat lângă Mogoșoaia. Traficul a fost deviat

20:00

Fostul premier Adrian Năstase a deplâns moartea celei care a fost Ionela Prodan, pe blogul lui. Acolo, Năstase a rememorat câteva întâmplări petrecute alături de îndrăgita cântăreață de muzică populară. CITEȘTE ȘI: IONELA PRODAN A MURIT FĂRĂ SĂ ȘTIE CĂ… ”A murit Ionela Prodan. O mare artistă, un om extraordinar, un suflet deosebit, o prietenă. […] The post Reacția fostului premier Adrian Năstase, după moartea Ionelei Prodan: ”Mi-o aduc aminte, în apartamentul ei, vorbindu-mi despre…” appeared first on Cancan.ro.