LIVE BLOG | Alegerile de la FRF VIDEO. Tensiune mare, unii electori ies la ţigară, alţii intră pe facebook. Primele semne de nervozitate. "Vă voi răspunde în particular!". Felix Grigore către votanţi: ”Dragi coechipieri!”. Lupescu şi Chivu n-au voie în sală. Burleanu, blocat de Tudor Iacov

12:00

Alegeri la FRF, de la ora 11:00. Burleanu, Lupescu, Puşcaş şi Drăgan luptă pentru şefia Federaţiei 12:15 I-AU MURIT LĂUDĂTORII Burleanu laudă performanţele financiare din mandatul său. De fapt, în perioada lui Burleanu la şefia fotbalului românesc, FRF s-a decapitalizat, de la peste 100 milioane lei, la sub 30 de milioane. Mai mult, a ajuns de la 6,3 milioane euro rezerve valutare, la sub 4 milioane. Discursul lui Burleanu pare tradus din limba engleză. Repetă sistematic "at the end of the day"....