Anamaria vrea Ordinul „Steaua României” pentru Ionela Prodan: „Vreau să plece ca o regină. Era mândră de țara ei!”

23:10

Întrebată despre unul dintre sfaturile pe care le-a primit de la mama ei, Anamaria Prodan a făcut mărturii emoționante. Mai mult, impresara a vorbit despre cum a a încercat să o convingă pe Ionela Prodan să se mute în Statele Unite ale Americii, dar și care a fost refuzul de care s-a izbit și ea, […] The post Ana a spus adevărul despre cea mai mare bogăție pe care i-a lăsat-o Ionela Prodan appeared first on Cancan.ro.