Percheziţii DNA într-un dosar în care ar fi vizat primarul din Ghimbav (surse)

14:20

Un album comun înregistrat de Sting şi Shaggy, un disc pop cu ritmuri jamaicane, intitulat "44/876", va fi lansat vineri. "Adevărul e că nu există puritate în muzică. Totul este doar hibrid", a spus starul britanic Sting, ale cărui cântece rock includ influenţe din reggae, vorbind despre colaborarea lui cu Shaggy, supranumit "regele dancehall-ului", informează AFP.Artistul britanic şi cel jamaican au înregistrat noul album la New York, un oraş în care sunt vorbite peste 170 de limbi şi în care ambii cântăreţi locuiesc de mai mulţi ani."44/876", care corespunde prefixelor telefonice ale ţărilor lor de origine, reprezintă "rodul unui accident fericit, aşa cum se întâmplă adeseori în muzică", a declarat Sting pentru AFP."În urmă cu doi ani, am ascultat o înregistrare demo a lui Shaggy, care urma să devină primul nostru single, 'Don't Make me Wait'. Mi-a plăcut mult. M-am dus să îl întâlnesc pentru a-i spune că mi-ar plăcea mult să cânt acea piesă. Iar el a acceptat", a relatat fostul lider al trupei The Police, în vârstă de 66 de ani.În cele din urmă, 12 titluri înregistrate de cei doi cântăreţi vor fi prezente pe noul album. "Ele sunt rodul unor improvizaţii în timpul cărora ne-am distrat foarte mult", a spus Shaggy, în vârstă de 49 de ani, a cărui voce de bariton a fost apreciată de fanii din lumea întreagă în anii 1990 graţie unor cântece precum "Boombastic" şi "Hey Sexy Lady".Printre cântecele notabile de pe noul album figurează "Crooked Tree", în care Sting interpretează un infractor, iar Shaggy un judecător. "Trebuie să recunosc că asta m-a scos din zona mea de confort! M-am întrebat ce va trebui să fac pentru a rosti acele fraze solemne şi grave rămânând în acelaşi timp cool", a declarat Shaggy.În piesa "Dreaming in the USA", duoul laudă valorile Americii."Suntem amândoi imigranţi. Motivul pentru care noi trăim aclo este că iubim filmele sale, muzica sa, cultura sa, acel vânt de libertate care bate acolo. Este o declaraţie de iubire pentru o ţară care are încă grandoare", a spus Sting."Englishman in Kingston""Cred că încă poţi să îţi realizezi visurile în America", a continuat Shaggy, care deţine dublă naţionalitate şi a luptat alături de militarii din Marina americană în timpul primului război din Golful Persic."Marşurile anti-Trump au fost un semnal pozitiv pentru mine. S-a văzut democraţia la cel mai înalt nivel al ei, acolo au fost mulţi tineri. Am speranţa că peste doi ani vocile lor vor conta", a mai spus artistul jamaican, care l-a parodiat recent pe preşedintele american Donald Trump în emisiunea de televiziune "Late Late Show".Reluând unul dintre cântecele lui de succes, "It Wasn't Me", Shaggy, purtând o perucă blondă, l-a imitat pe Donald Trump, interpretând o versiune a acestuia copleşită de scandaluri şi a cărui singură apărare consta într-un refren care dă titlul acelui single ("Nu am fost eu").Shaggy locuieşte însă şi în Jamaica - o ţară pe care Sting o cunoaşte bine, întrucât a petrecut multe vacanţe pe acea insulă.Mai multe piese ale trupei The Police s-au născut în Jamaica, precum "Every Breath You Take". "Am compus-o pe biroul lui Ian Fleming la Golden Eye, fosta sa proprietate din nordul insulei. El a inventat acolo multe poveşti cu James Bond, iar eu am compus acolo cântece destul de bune", a spus artistul britanic, zâmbind."În Jamaica, The Police a fost pasarela care a permis stilului reggae să fie difuzat de marile radiouri", a reamintit Shaggy. "Şi cum Bob Marley a putut să fie criticat la debutul său de către purişti, acea muzică metisă a fost la rândul ei criticată. Cred că e întotdeauna un semn bun când puriştii încep să te critice".Sting consideră că "stilul reggae a revoluţionat rockul, promovând chitara bas". "Astfel, structurile cântecelor se bazează pe acest instrument. Este lucrul care m-a atras în calitatea mea de basist", a spus starul britanic."Am crescut ascultând muzică din Caraibe, calypso, blue beat, ska, toate aceste stiluri îmi erau familiare. Puteam deci, instinctiv, să înţeleg şi stilul reggae, care nu este însă deloc uşor de cântat. Şi a devenit un stil muzical care nu a încetat niciodată să mă însoţească de atunci", a adăugat Sting.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)