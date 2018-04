Programul de reabilitare a drumurilor judeţene. Stadiul execuţiei lucrărilor, unde se fac modernizări

14:15

Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului analizează cauza Mihalache împotriva României. E vorba de o plângere care are ca obiect dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori. Bărbatul a reclamat autorităţile române că, după ce l-au scos de sub urmărire şi l-au amendat pentru că a condus sub influenţa alcoolului, urmărirea penală a fost redeschisă, ceea ce a dus la judecare şi condamnarea sa la un an de inchisoare cu suspendare.