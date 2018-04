Chinul prin care a trecut Mirela Vaida. “Doi ani de zile nu am putut. Am pierdut două sarcini”

Mirela Boureanu Vaida a trecut prin mari probleme înainte de a avea copii. Vedeta a relatat despre această perioadă nefericită din viața ei. Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida are o familie fericită alături de soțul ei și de cei doi copii ai lor. Însă, vedeta a trecut și prin momente mai puțin plăcute. Mirela Vaida, […] Post-ul Chinul prin care a trecut Mirela Vaida. “Doi ani de zile nu am putut. Am pierdut două sarcini” apare prima dată în Libertatea.ro.

