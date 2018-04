Ce job are Tataee de la B.U.G Mafia în Barcelona! Din asta își câștigă existența

00:10

Cu prilejul zilei de 18 aprilie, Ziua Internațională a monumentelor și a siturilor, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic încurajează publicul să exploreze și să prețuiască patrimoniul cultural al capitalei, dar și să redescopere monumentele de for public. Pentru că, din 1983 încoace, după o inițiativă UNESCO, sărbătorim Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor, o […]