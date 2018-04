În urmă cu trei luni, Ionela Prodan fentase moartea! Cântăreața a suferit un atac cerebral și a fost salvată de Anamaria

09:50

Un autotren s-a răsturnat miercuri dimineaţă în sensul giratoriu de la Mogoşoaia, traficul rutier fiind deviat prin DN7 Mogoşoaia – Chitila Pădure, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Ilfov. Potrivit acestuia, şoferul de tir a intrat în plin în sensul giratoriu şi s-a răsturnat cu autovehiculul. El este rănit uşor şi a reieşit că […]