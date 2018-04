Premierul a anunţat lansarea unei noi ediţii a Programului de internship al Guvernului pentru tineri

14:40

Întâlnirea dintre directorul CIA, Mike Pompeo, şi liderul nord-coreean Kim Jong Un 'a decurs foarte bine,' a comentat miercuri preşedintele american Donald Trump, într-o postare pe Twitter, confirmând desfăşurarea acestei întrevederi, larg semnalată în media în ultimele ore, transmite dpa.Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018'Mike Pompeo s-a întâlnit cu Kim Jong Un în Coreea de Nord săptămâna trecută. Întâlnirea a decurs foarte bine şi o relaţie bună s-a creat. Detaliile Summitului sunt în lucru acum', a scris preşedintele american.După mai multe luni de ameninţări şi insulte reciproce, Trump şi Kim au convenit recent să se întâlnească faţă în faţă, probabil în mai sau iunie.Phenianul şi-a declarat disponibilitatea de a discuta despre abandonarea arsenalului său nuclear.'Denuclearizarea ar fi un lucru grozav pentru Lume, dar şi pentru Coreea de Nord!', a adăugat Trump în aceeaşi postare.Potrivit cotidianul Washington Post, directorul CIA şi secretar de stat desemnat, Mike Pompeo, a avut o întrevedere strict secretă cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pentru a discuta cadrul pentru potenţiale convorbiri între acesta şi preşedintele american.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Sorin Popescu, editor online: Anda Badea)