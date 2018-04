Un bătrân a fost ucis în bătaie într-un parc din Reşiţa. Crima înfiorătoare s-a petrecut în timpul unei partide de rummy

11:30

O femeie din Mexic a absolvit ciclul gimnazial la vârsta de 95 de ani. Acum trei ani, nu știa nici să scrie, nici să citească. Dar şi-a dorit atât de mult să înveţe încât nu s-a lăsat până şi-a văzut visul împlinit. Iar cea care a ajutat-o să facă acest pas şi a dus-o la […] The post Cum arată femeia care a absolvit ciclul gimnazial la 95 de ani! appeared first on Cancan.ro.