Neamţ: Accident cu două victime la Horia

16:20

"Dacă poate cineva s-o învingă pe Real Madrid în acest moment, atunci e vorba de Bayern", a avertizat preşedintele clubului din Munchen, Karl-Heinz Rummenigge, cu o săptămână înaintea meciului tur din semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, care va avea loc în Germania, scrie AFP."Trebuie să rămânem concentraţi până miercuri (ziua meciului), dar dacă poate cineva s-o învingă pe Real Madrid în acest moment, atunci e vorba de Bayern", s-a lăudat Rummenigge, după ce gigantul bavarez a spulberat-o marţi pe Bayer Leverkusen (6-2) în semifinalele Cupei Germaniei."A fost o demonstraţie a calităţii fotbalistice a echipei noastre. Fanii lui Bayern trebuie să fie în al nouălea cer în acest moment. Echipa are clar atuurile pentru a reuşi ce îşi doreşte", a adăugat oficialul clubului care a câştigat recent campionatul Germaniei, pentru a 28-a oară în istoria sa."A fost o bună reclamă pentru fotbalul german", a declarat Thomas Muller, autor al unei duble în meciul cu Leverkusen, la fel ca Robert Lewandowski. "Sigur că vrem mai multe trofee şi simţim că e posibil", a spus Muller.Deja asigurată de câştigarea campionatului, calificată în finala Cupei Germaniei (19 mai), Bayern vizează şi cucerirea Ligii Campionilor, pentru a reuşi a doua triplă din istoria sa, după cea din 2013, când era antrenată tot de Jupp Heynckes.Real a eliminat-o pe Bayern în sezonul trecut în sferturi de finală, impunându-se atât la Munchen (2-1), cât şi în returul de la Madrid (4-2 după prelungiri).În acest an, campioana Germaniei este decisă să-i priveze pe Cristiano Ronaldo şi pe Real de a treia a Ligă a Campionilor consecutivă."Dacă jucăm cum am făcut-o (contra lui Leverkusen), va fi greu chiar pentru Real", a avertizat portarul bavarezilor, Sven Ulreich.AGERPRES (autor: Mircea Lazaroniu; editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)