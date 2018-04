Birchall, în SUA: Dezvoltarea, aprofundarea şi extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite - printre priorităţile Guvernului

18:50

Cu o industrie a filmului sub stare de şoc după dezvăluirile din ultimele luni ale scandalurilor sexuale, Tribeca Film Festival începe miercuri cu un număr record de filme regizate de femei şi un eveniment inaugural al mişcării 'Time's up', impulsionată de 300 de figuri de la Hollywood, relatează EFE.Timp de 12 zile, festivalul cofondat de actorul Robert de Niro după evenimentele din 11 septembrie 2001 va prezenta în selecţia oficială 96 de filme şi va reuni câteva dintre cele mai admirate staruri ce vor participa la dezbateri, gale şi diferite activităţi.Potrivit organizatorilor, 46 % din filme (44 în total) sunt regizate de femei, un număr fără precedent la cele 17 ediţii de la Tribeca, un exemplu fiind filmele care deschid şi încheie ediţia de anul acesta: 'Love, Gilda', de Lisa D'Apolito, şi 'The Fourth Estate', de Liz Garbus.Foarte aşteptată este vizionarea în premiera mondială a filmului 'Zoe', al americanului Drake Doremus, o aventură romantică de science-fiction cu Léa Seydoux şi Ewan McGregor, unii dintre actorii cei mai solicitaţi de 'flash-uri' pe covorul roşu.Printre alte celebrităţi prezente în cartierul new-yorkez TriBeCa se numără şi Ethan Hawke şi Noomi Rapace, care prezintă filmul 'Stockhom', al regizorului Rob Budreau; sau Sarah Jessica Parker, Common şi Taylor Kinney, care joacă în filmul 'Blue Night', regizat de Fabien Constant.Va păşi pe covorul roşu şi Evan Rachel Wood, una din actriţele emblematice ale noului sezon al 'western-ului' de science-fictión 'Westworld'; sau Dree Hemingway ('In a relationship'), Antonio Banderas ('Picasso'), Jamie Dornan şi Jemima Kirke, protagoniştii dramei romantice 'Untogether', regizată de Emma Forrest.Printre filmele semnate de femei vor fi prezentate la această ediţie 'All About Nina', al regizoarei spaniole Eva Vives, care urmăreşte cariera unei actriţe de stand-up (Mary Elizabeth Windstead), şi 'Duck Butter', al portoricanului Miguel Arteta, care explorează relaţia intimă timp de 24 de ore dintre două femei.Alte filme aşteptate sunt documentarul 'Horses: Patti Smith and her Band' despre cunoscuta trupă de rock şi 'The American Meme', care prezintă viaţa aşa-numitelor 'influencers', precum Paris Hilton, care va conversa pe reţelele de socializare după difuzarea filmului.Festivalul va oferi şi o petrecere aniversară, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la lansarea filmului 'Schindler's List', care îi va reuni pe regizorul Steven Spielberg, cu actorii Liam Neeson, Ben Kingsley şi Embeth Davidtz. O altă petrecere aniversară va fi cea prilejuită de împlinirea a 35 de ani de la versiunea 'Scarface', realizată de Brian de Palma, cu Al Pacino şi Michelle Pfeiffer în rolurile principale.La festival vor fi organizate şi numeroase discuţii la care va putea participa şi publicul alături de Sarah Jessica Parker de exemplu, care va vorbi despre experienţa sa ca producătoare, sau de Robert De Niro, care va discuta despre colaborarea sa cu Bradley Cooper, în filme precum 'Limitless' şi 'Silver Linings Playbook'.Tribeca Film Festival prezintă miercuri în seara de deschidere "un eveniment inaugural" organizat în beneficiul mişcării 'Time's up', impulsionată de numeroase actriţe după scandalul abuzurilor sexuale comise de producătorul Harvey Weinstein, la care vor interveni Ashley Judd, Julianne Moore şi Marisa Tomei.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)