Dragnea spune că vor fi modificate și prevederile privind abuzul în serviciu. Chiar el este judecat pentru această infracțiune

Potrivit informaţiilor postate pe site-ul Primăriei Alba Iulia, la capitolul transparenţa veniturilor salariale, conform Legii cadru nr.153/2017, cu modificările ulterioare, Mircea Hava are un salariu de bază de 17.100 lei, la care se adaugă o indemnizaţie de 25%, acordată primarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile. Astfel, venitul total al lui Hava ajunge lunar la 21.375 de lei.Cei doi viceprimari beneficiază, de asemenea, de indemnizaţia de 25%, ajungând lunar la 19.000 de lei, din care salariul de bază este 15.200 de lei. Administratorul public câştigă 15.200 de lei, secretarul municipiului 12.900 de lei, iar arhitectul-şef 12.800 de lei. Unul dintre directorii executivi câştigă pe lună 13.200 de lei, incluzând şi o indemnizaţie de 10%. Consilierii juridici ai Primăriei au un salariu cuprins între 6.591 de lei şi 3.479 de lei, iar poliţiştii locali între 8.239 de lei, din care salariul de bază 6.591 de lei, şi 2.926 de lei. Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Alba beneficiază de un salariu lunar de 6.500 de lei. Indemnizaţia consilierilor locali este de 570 de lei.Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, are o indemnizaţie lunară de 17.100 lei. Pentru postul de vicepreşedinte, venitul este de 15.200 de lei, la fel ca salariul secretarului judeţului. Arhitectul şef al judeţului Alba are un salariu de bază de 14.250 de lei.Primarii municipiilor Blaj şi Sebeş au un salariu de încadrare de 12.350 de lei. Edilul din Sebeş, Dorin Nistor, are în plus o indemnizaţie de 25%, el ajungând astfel, lunar, la 15.438 de lei, potrivit informaţiilor postate pe site-urile primăriilor respective. AGERPRES