Amazon a cumpărat drepturile de ecranizare pentru "The Peripheral", un roman SF al lui William Gibson

Steven Spielberg a devenit primul regizor din istoria cinematografiei ale cărui filme au avut încasări de peste 10 miliarde de dolari, potrivit site-ului de specialitate Entertainment Weekly citat miercuri de EFE.Regizorul a ajuns la această cifră datorită ultimei sale producţii, filmul de science-fiction 'Ready Player One', care a acumulat aproximativ 500 de milioane de dolari la nivel mondial.Supranumit "regele Midas" al Hollywood-ului, regizorul a reuşit să obţină acest record, mai ales datorită filmelor sale mai comerciale, precum seria Indiana Jones, primele două părţi 'Jurassic Park' sau clasicele 'Jaws' şi 'E.T.: The Extra-Terrestrial'.'Jurassic Park' rămâne filmul cu cel mai mare succes de box-office din cariera lui Spielberg, cu 983,8 milioane de dolari, înaintea blockbusterelor 'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull', cu 786,6 milioane, şi 'E.T.: The Extra-Terrestrial', cu 717 milioane de dolari.Potrivit datelor furnizate de site-ul Box Office Mojo, al doilea regizor cu cel mai mare succes la box-office este Peter Jackson, cu 6,502 miliarde de dolari, majoritatea din încasările trilogiei 'The Lord of the Rings' şi 'The Hobbit'.Următorii pe listă se clasează Michael Bay (6,451 miliarde de dolari), James Cameron (6,139 milliarde de dolari) şi David Yates, cu saga Harry Potter, cu 5,347 miliarde de dolari.