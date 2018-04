Joe Lynn Turner, fost membru al grupurilor Rainbow şi Deep Purple, în stare gravă la spital. Medicii fac eforturi să-l salveze

18:10

Scene socante in mijlocul unei intersectii din Capitala. Un sofer si-a parcat masina fix intr-o intersectie din Sectorul 1. Si ca sa fie totul ca la carte, acesta a lasat si un mesaj in parbrizul autoturismului. In biletul lasat in geam a scris ca poate fi contactat in caz ca cineva doreste ca autovehiculul sa […] The post Si-a parcat masina fix in mijlocul unei intersectii aglomerate din Capitala! Mesajul lasat de sofer in parbrizul masinii a indignat pe toata lumea appeared first on Cancan.ro.