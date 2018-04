Imaginile durerii! Ziua în care România își ia adio de la Ionela Prodan

17:10

Nepotul logodnicei prințului Harry este un apreciat cultivator de…. cannabis! Este vorba de fiul fratelui a lui Meghan Markle, care a investit imediat în industria de ”entertainment” imediat ce aceasta a devenit legală în SUA. Nepotul lui Mghan are sere uriașe în Oregon Sua și face profituri frumușele! Tyler Dooley, nepotul lui Meghan Markle are […] The post Meghan Markle are rude…”traficanți” de cannabis!. Afacerea nu este în zona neagră a pieței! appeared first on Cancan.ro.