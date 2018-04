Sebastian Vlădescu și ȘPAGA de un milion de euro

05:50

Clauza de salvgardare prevăzută în acordul asupra liberei circulații pe care Berna îl are cu România și Bulgaria este menținută încă un an. Ea fusese activată de la 1 iunie 2017, limitându-se astfel dreptul de ședere al muncitorilor din aceste două țări. Ca urmare a deciziei de miercuri, între 1 iunie 2018 și 31 mai 2019, Elveția va emite doar 996 de permise de tip B (lungă ședere), la fel ca în anul precedent. Permisele de tip B vor fi eșalonate trimestrial. Berna a luat această decizie pentru că vrea să-și protejeze angajații locali. Pe de altă parte, guvernul a decis să reintroducă o limită pentru numărul vizelor de scurtă ședere (permis L), dacă până la 31 mai 2018 va fi depășit pragul stabilit în acordul de liberă circulație. Libera circulație pentru români și bulgari în Elveția, fără niciun fel de limitări, intrase în vigoare la 1 iunie 2016. Numai că de la acest moment și până în mai 2017, pragul pentru acordarea de permise de tip B (drept de lungă ședere) a fost depășit cu mult. Muncitorii români și bulgari care vin în Elveția o fac de obicei pentru slujbe sezoniere. Or, aceste locuri de muncă cunosc o rată a șomajului superioară mediei, a precizat guvernul elvețian.Elveția a acceptat să extindă libera circulație a persoanelor pentru Bulgaria și România în 2009. Până în 2016, însă, Consiliul Federal putea impune restricții în cadrul unor măsuri de tranzit, ceea ce a și făcut.Elveția nu face parte din Uniunea Europeană, dar are un acord cu UE prin care participă la libera circulație.Clauza de salvgardare prevăzută în acordul de liberă circulație încheiat cu România și Bulgaria după aderarea la UE permite Elveției să reintroducă unilateral cotele de muncitori, pentru o perioadă limitată, atunci când se depășesc anumite praguri cantitative. Clauza poate fi activată până în 2019 pentru Bulgaria și România. Nu este pentru prima dată când Berna limitează numărul permiselor de ședere pentru cetățeni ai Uniunii Europene. A făcut-o pentru prima dată în 2012 și îi privea pe cetățenii din Cehia, Polonia, Slovenia, Slovacia, Ungaria și țările baltice, adică statele care aderaseră la UE în 2004. În 2013, Consiliul Federal a menținut clauza de salvgardare pentru cetățenii din Est și a extins-o la toate celelalte țări UE, timp de un an. Asta a enervat Bruxelles-ul și, ca urmare, clauza de salvgardare nu mai poate fi aplicată primelor 17 țări membre UE. În 2017, Elveția a acceptat - la capătul unor negocieri deloc facile - să accepte extinderea liberei circulații prin includerea Croației, cea mai nouă țară membră UE. Totuși, croații au și ei cote și vor trebui să aștepte încă cinci ani pentru a beneficia de libertate totală pe piața muncii. Ca și în cazul României și Bulgariei, protocolul prevede o perioadă de tranziție de cel mult zece ani pentru croați. Prin urmare, și în cazul croaților permisele de tip B și L sunt acordate după niște cote prestabilite. Comisia Europeană recunoaște că decizia Consiliului Federal este conformă cu acordurile încheiate pentru libera circulație, dar susține că nu corespunde celor mai noi statistici și este contrară spiritului Uniunii. „Comisia Europeană regretă că libera circulație nu intră deplin în vigoare la 1 iunie 2018 și asta cu toate că imigrația globală în Elveția s-a diminuat net”, a răspuns Bruxelles-ul la solicitarea presei elvețiene. (sursa: digi24.ro)