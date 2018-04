VEȘTI PROASTE pentru românii care locuiesc în aceasta țară. Prelungește restricțiile pentru cetățenii țării noastre

01:15

Cu cateva zile in urma, numerosi comentatori politici se intrebau cat de aproape poate fi o confruntare militara de proportii, exagerand chiar se intrebau daca nu cumva suntem in pragul celui de al treilea razboi mondial. Toate aceste speculatii plecau de la observatia cat se poate de simpla ca vreme de circa o jumatate de secol, in timpul razboiului rece, singurul lucru pe care cei doi mari competitori, SUA si URSS, au fost obligati sa il evite a fost confruntarea directa.