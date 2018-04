ICCJ ar putea da, joi, prima decizie în dosarul Turceni-Rovinari în care sunt judecați Ponta și Șova

07:20

Diana Belbiță a fost eliminată de la Exatlon, în ediția de miercuri, 18 aprilie. Nimeni nu se aștepta ca sportiva să plece acasă așa curând. Vestea a venit ca un trasnet pentru Faimosi, in ciuda tensiunilor iscate in urma nominalizarilor. “Nu cred, nu cred, nu are cum”, a spus Geanina. “V-am spus, eu cred. Ma […] Post-ul Diana Belbiță a fost eliminată de la Exatlon. Vestea care a picat ca un trăsnet. “Nu are cum” apare prima dată în Libertatea.ro.