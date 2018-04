Fotbal: Campionatul Spaniei - Real Madrid, salvată de la înfrângere de Cristiano Ronaldo

06:30

Curtea Constituţională a României urmează să ia în discuţie joi sesizările de neconstituţionalitate formulate de PNL, USR, PMP şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale privind Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului referitoare la transformarea Editurii Didactice şi Pedagogice în societate pe acţiuni.Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a şedinţei de plen de joi se află obiecţiile de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului numărul 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare, obiecţii formulate de 61 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi de 50 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Uniunea Salvaţi România, Grupului parlamentar al Partidului Mişcarea Populară, Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale şi neafiliaţi.În sesizare, Uniunea Salvaţi România şi Partidul Mişcarea Populară susţin că "prin adoptarea acestui proiect în Parlament se încalcă principiul funcţionării pieţei economice şi mecanismele concurenţiale"."Ministerul Educaţiei Naţionale pretinde rezolvarea problemei manualelor şcolare prin înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică S.A., care va prelua elaborarea, editarea şi tipărirea manualelor şcolare, dar de fapt îşi ascunde propria incompetenţă. În acest sens, proiectul de lege va elimina mediul concurenţial normal, va falimenta şi instaura monopolul asupra unui segment de piaţă, subminând astfel o industrie de 15 milioane de euro. Din perspectiva sistemului educaţional, o astfel de măsură va genera o serie de efecte negative prin uniformizarea actului educaţional şi prin controlarea ideologică a învăţământului. Mai mult decât atât, activitatea la clasă a cadrelor didactice va fi periclitată de lipsa capacităţii de decizie cu privire la suportul didactic diversificat, fapt ce are efecte nocive asupra stimulării creativităţii, metodelor de predare şi învăţare şi nevoilor principalilor beneficiari ai sistemului de educaţie", se argumentează într-un comunicat al USR.USR consideră că, "în ciuda obiecţiilor ridicate de Consiliul Concurenţei şi de Consiliul Legislativ cu privire la impactul anticoncurenţial pe care acest proiect de lege l-ar putea avea, Guvernul României, prin Ministerul Educaţiei Naţionale, sfidează recomandările instituţiilor abilitate şi încalcă principiile democratice şi liberale care ar trebui să guverneze economia de piaţă".Partidul Naţional Liberal arată în sesizare, printre altele, că OUG referitoare la transformarea Editurii Didactice şi Pedagogice în societate pe acţiuni este neconstituţională deoarece încalcă dispoziţiile normative referitoare la motivarea urgenţei, a caracterului excepţional existent în momentul adoptării ordonanţei de urgenţă."Legea de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.76/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.835 din 20 Octombrie 2017, privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare este neconstituţională deoarece încalcă dispoziţiile normative ale art.31 alin.(1) lit. a) din Legea nr.24/2000 referitoare la motivarea urgenţei, a caracterului excepţional, existent în momentul adoptării ordonanţei de urgenţă. Guvernul României, în realizarea exigenţelor constituţionale şi legale pentru elaborarea şi adoptarea ordonanţelor de urgenţă, trebuie să analizeze şi să motiveze existenţa a patru condiţii în raport cu care este posibilă adoptarea unui act normativ care să îmbrace forma ordonanţei de urgenţă", se precizează în sesizare.De asemenea, PNL consideră că ordonanţa nu cuprinde prevederi de natură a constitui drept comun, nu reglementează raporturi sociale ori conduite umane, nu se aplică pentru cazuri generale şi impersonale, ci are un destinatar individualizat, în speţă, Societatea Editura Didactică şi Pedagogică S.A., agent economic privat cu capital de stat."Prin conţinutul şi efectele juridice produse, ordonanţa are prin urmare un caracter individual, fiind departe de cerinţele constituţionale şi de practica Curţii Constituţionale referitoare la cerinţele şi rigorile actului normativ, lege sau ordonanţă a Guvernului. În raport de obiectul şi conţinutul ei, respectiv înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni şi aprobarea actului constitutiv, actul juridic în sine 'negotium iuris' este unul propriu unei autorităţi sau unui organ administrativ, şi nu organului legislativ", se mai arată în document.PNL mai menţionează că trebuie remarcat şi faptul că Editura Didactică şi Pedagogică S.A. nu este o autoritate publică, nu este nici o instituţie publică, ci este un agent economic cu capital privat. E drept că el aparţine statului, dar tot privat este. Din punct de vedere al regimului juridic între acest agent economic şi ceilalţi agenţi economici nu trebuie să existe nicio diferenţă de tratament, sunt de părere liberalii."Procedând aşa, practic, statul îşi preconstituie un adevărat monopol pe piaţa manualelor şcolare şi a tuturor celorlalte manuale şi materiale didactice ce sunt trecute la obiectul de activitate al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. Toţi ceilalţi agenţi economice nu vor mai avea acces pe această piaţă, nu ca urmare a unei concurenţe reale, a jocului dintre cerere şi ofertă, ci exclusiv în baza unei decizii subiective, în esenţă, argumentată exclusiv pe motive de oportunitate", se arată în sesizare.Pe 20 martie, Camera Deputaţilor a adoptat, cu 191 voturi "pentru", 97 "împotrivă" şi trei abţineri, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactică şi Pedagogică se transformă în societate pe acţiuni, care are scopul de a edita manualele şcolare obligatorii. Editura Didactică şi Pedagogică trece din coordonarea în subordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Antonia Niţă, editor online: Simona Aruştei)