După Rusia și Iranul blochează aplicația de mesagerie Telegram

Chiron in Berbec. MIERCURI 18 aprilie 2018 este ziua in care Chiron, astrul vindecarii ranilor noastre adanci, paraseste zodia Pesti unde a stat in ultimii 7 ani si intra in Berbec unde va sta pentru 9 ani, pana in 14 aprilie 2027. Incepe un nou ciclu in care vei putea simti ca ai invatat multe, […] Post-ul Eveniment major! Din 18 aprilie, Chiron, vindecătorul marilor răni, se mută în Berbec pentru 9 ani! Ce are Chiron pentru tine până în 2027? apare prima dată în Libertatea.ro.