Durere fără margini! Mama Elenei Gheorghe a cântat în timpul înmormântării Ionelei Prodan! Toți cei prezenți au început să plângă

Majda Aboulumosha și Deea Mexer au intrat la duel, dar imediat după prima probă, prezentatoarea de la „Ferma Vedetelor" a chemat imediat medicii. Atât actrița de ciocolată, cât și artista au început să plângă. Majda Aboulumosha și-a folosit foarte mult piciorul accidentat în timpul primei probe, iar durerile pe care le-a trăit au fost extraordinar […]