(P) Găsirea furnizorului de energie electrică potrivit – aspectele ce vizează o alegere inteligentă

11:30

Cu doasarul de candidatură la alegerile FRF respins, pe motiv că n-a îndeplint condiția "statutară" privind numărul de propuneri de candidatură, Sorin Răducanu a dat în judecată forul din Casa Fotbalului. "Pe 17 aprilie, am dat […]