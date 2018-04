Ce a pus Anamaria Prodan în pachetele de pomană, la înmormântarea mamei sale! A fost „bătaie” pe ele

23:20

Anca, sora cea mare a Anamariei Prodan, a ajuns în România în această seară. De la aeroport, ea a mers direct la Capela Cimitirului Bellu, unde se află coșciugul cu trupul neînsuflețit al mamei sale. Fata cea mare a Ionelei Prodan era vizibil copleșită de durere. Anamaria Prodan a încercat să își aline sora și […]