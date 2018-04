Preşedintele sud-coreean: Trebuie încheiat un tratat de pace pentru a pune capăt oficial războiului din Coreea

11:50

Alois Afilipoaie are 25 ani, este din Miercurea Ciuc, a studiat Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate în Marea Britanie, fiind pasionat de geopolitică, "global affairs" şi securitatea internaţională, iar în prezent este manager de proiect în cadrul Consiliului Municipal Leeds şi reprezintă genul tânărului care ştie ce vrea, îşi cultivă pasiunile şi munceşte susţinut pentru a-şi atinge scopurile.Născut în Miercurea Ciuc, unde a trăit până la absolvirea liceului, Alois este pasionat de geografie, istorie, are un talent nativ pentru limbile străine şi o mare curiozitate faţă de sfera politică naţională şi internaţională, iar studierea relaţiilor internaţionale "a fost o alegere naturală".A studiat Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate la University of Bradford şi spune că în sistemul de învăţământ din Marea Britanie educaţia studentului primează în orice context, scopul principal al universităţii fiind acela de "ca studenţii, odată ieşiţi de pe bănci, să aibă toate abilităţile personale şi profesionale pentru a avea un început de succes în carieră".În 2015, Alois a terminat facultatea încadrându-se în cei 20 la sută dintr-un număr de aproximativ 500.000 de studenţi din generaţia sa care au obţinut calificativul First.Modest, spune că "procentajele, deşi importante, sunt secundare experienţei de învăţare, dezvoltării abilităţilor interpersonale şi obţinerii experienţei de lucru prin intermediul internship-urilor sau a joburilor part-time".Despre experienţa sa ca român acolo, tânărul din Miercurea Ciuc spune că pentru nicio secundă nu s-a simţit sau tratat altfel pentru că vine din România."Pentru nicio secundă, în perioada în care am studiat (dar şi după ce m-am angajat), nu am simţit că sunt privit sau tratat altfel pentru că vin din România. Aici, când te afli printre oameni de atâtea naţionalităţi, realizezi că România este doar un punct de pe hartă, alături de celelalte aproximativ două sute de ţări de pe Terra. Devii mult mai conştient de cultura ta, limba ta şi tradiţiile tale, dar pentru ceilalţi eşti doar un alt student şi eşti tratat ca atare de toţi. Dacă eşti un bun profesionist şi arăţi respect, vei primi exact aceleaşi lucruri în schimb", a declarat Alois Afilipoaie.Tânărul din Miercurea Ciuc a fost timp de un an preşedinte al University of Bradford Romanian Society - societatea studenţilor români de la Universitatea din Bradford şi datorită implicării sale a primit Medalia de Argint pentru Voluntariat din partea Uniunii Studenţilor şi a participat la mai multe conferinţe de Model United Nations, cea mai mare realizare în această sferă fiind premiul pentru "Cel Mai Bun Delegat la Conferinţa de Model United Nations din Sheffield în 2014, reprezentând Marea Britanie la Consiliul European".De asemenea, Alois a primit o nominalizare pentru premiul de Stagiar Extraordinar în urma participării sale la programul oficial de internship al Universităţii din Bradford, acolo unde timp de trei luni a fost Manager de Logistică al revistei culturale "HowDo?! Bradford"."Pe plan academic, în afara absolvirii cursurilor de licenţă cu rezultatul "Clasa 1 cu Onoruri", am publicat alături de colegul meu Patrick Shortis o serie de analize de securitate în domeniul securităţii cibernetice pentru think-tank-ul Global Drug Policy Observatory de la University of Swansea. Lucrările noastre au fost citate în jurnale academice de talie internaţională precum "American Behavioural Scientist" şi "Forensic Science International", prezintă Alois Afilipoaie realizările sale. Foto: (c) Alois Afilipoaie/Arhiva personalăÎn ţară, acesta a obţinut premii la olimpiade judeţene şi naţionale, iar în 2015 a fost unul dintre tinerii care a participat la programul de internship al Guvernului României, fiind stagiar la Ministerul Afacerilor Externe.Tânărul din Miercurea Ciuc locuieşte în prezent în oraşul Leeds din comitatul West Yorkshire, în nordul Angliei, fiind manager de proiect în cadrul Consiliului Municipal Leeds, unde a ajuns să lucreze în urma selecţiei pentru programul "Graduate Scheme".Alois a explicat că programele de tip "Graduate Scheme" sunt organizate de către un număr foarte mare de companii şi instituţii din Marea Britanie atât din sectorul public cât şi din cele privat şi terţiar pentru a atrage tinerii proaspăt ieşiţi de pe băncile facultăţii şi a le oferi experienţă de muncă."Programul Graduate Scheme al Consiliului Local din Leeds a fost în preponderenţă un program de management de proiect. În cadrul programului am făcut parte, timp de doi ani, din echipa de analişti de business, căutând să îmbunătăţim procesele de business şi să eficientizăm procesul administrativ prin intermediul tehnologiei. (...) Astfel am participat la diverse proiecte: de la organizarea de dezbateri publice privind dezvoltarea oraşului şi la pregătirea de luări de poziţie pentru şedinţele de Consiliu la întărirea cooperării bilaterale cu oraşul înfrăţit Lille, din Franţa şi colaborarea cu sectorul terţiar pentru a implementa Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Naţiunilor Unite (UN Sustainable Development Goals) la nivel local. După absolvirea programului Graduate Scheme mi s-a oferit şansa de a lucra în cadrul echipei de management al informaţiei acolo unde în prezent am funcţia de asistent-manager. O parte importantă a activităţii mele o reprezintă în continuare managementul de proiect, asigurându-mă că organizaţia se aliniază legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi promovând agenda transparenţei în guvernare.", a spus Alois Afilipoaie.În viitor, tânărul din Miercurea Ciuc doreşte să-şi continuie studiile cu un master în domeniul securităţii, întrucât este interesat de o carieră în domeniu şi deoarece consideră că în lumea secolului XXI este nevoie mai mult ca niciodată de securitate şi stabilitate."Consider că în lumea secolului XXI este nevoie mai mult ca niciodată de securitate şi stabilitate. Şi aici nu mă refer doar la securitatea fizică ce priveşte, spre exemplu, destructurarea reţelelor teroriste, ci securitatea ca şi concept mai larg. De exemplu, securitatea ecologică: încălzirea globală este o ameninţare la adresa securităţii naţionale a multor state. Sau securitatea alimentară: foametea în anumite regiuni ale globului cauzează mişcări migratorii care antrenează forţe sociale ce pot destabiliza ordinea internă în statele ce primesc refugiaţi. Sau securitatea socială: diviziunea din ce în ce mai mare pe plan global între cei care beneficiază de resurse şi cei care trăiesc sub pragul sărăciei, care poate duce la nelinişte socială şi conflict", explică Alois Afilipoaie.Deocamdată, el nu intenţionează să se întoarcă în România, dar nu exclude că acest lucru se va întâmpla, dacă vor exista circumstanţele potrivite."Îmi place mentalitatea şi atitudinea faţă de muncă a oamenilor de aici (n.red. Marea Britanie). Îmi place internaţionalismul pe care îl simt şi trăiesc zi de zi aflându-mă printre oameni veniţi din toate colţurile globului. Aici nu sunt numai cetăţean al României sau al Europei, ci sunt un 'om al lumii mele' - un cetăţean global într-o lume globalizată. Din păcate, nu am ajuns să simt aceste lucruri cât timp am rezidat în România şi în nici un moment petrecut acasă în concediu. Cu toate acestea, nu sunt deloc opus ideii de a mă întoarce înapoi - în circumstanţele potrivite nu cred că aş ezita", spune Alois.Întrebat ce ar trebui îmbunătăţit la sistemul de învăţământ românesc, el răspunde, fără ezitare, că trebuie schimbată paradigma, iar în prim plan trebuie să se afle elevul şi nevoia sa de cunoaştere."În primul rând trebuie schimbată paradigma: învăţământul trebuie făcut în primul rând pentru elev şi într-un mod în care să îi satisfacă acestuia nevoia de cunoaştere. Într-un mod care să îl facă curios faţă de lumea înconjurătoare şi care să-i dea aripi să-şi îndeplinească potenţialul. Ministerul, curriculum-ul, profesorii şi tot ceea ce este auxiliar trebuie să susţină elevul. În al doilea rând, elevii trebuie trataţi ca nişte adulţi în devenire, nu ca nişte copii - astfel ei trebuie luaţi în serios şi vocea lor trebuie să fie auzită în orice context. De prea multe ori în România se iau decizii în contul elevilor, dar fără implicarea acestora în procesul decizional. Ei sunt cei a căror pondere decizională trebuie să cântărească cel mai mult pentru că viitorul este al lor. În al treilea rând, competiţia pentru note între elevi trebuie să înceteze: fiecare elev este unic în felul său şi încercând să-l pui într-o cutiuţă şi să-l evaluezi într-o sumă de materii este foarte distructiv pentru el însuşi şi neproductiv pentru societate", a arătat Alois Afilipoaie.Acesta consideră că trebuie să ne îndepărtăm cât de repede de modelele învechite de învăţământ rămase de pe vremea comunismului şi "să îmbrăţişăm modernitatea, deschiderea, progresismul, acceptarea şi gândirea critică/independentă".Totodată, el crede că "trebuie făcute investiţii masive în educaţie la nivel guvernamental, trebuie profesionalizată administraţia învăţământului la nivel ministerial şi local şi că educaţia trebuie depolitizată".Aflat departe de ţară, Alois se gândeşte cu nostalgie la oraşul său natal, Miercurea Ciuc, pentru că îi lipseşte căldura sufletească şi "atitudinea săritoare" a oamenilor de rând, care în România e prezentă la tot pasul, dar şi simţul colectiv mult mai dezvoltat la nivel naţional decât în Marea Britanie.Dacă ar putea, în România ar schimba mentalul oamenilor, cărora le spune că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei din alte ţări ale lumii. Foto: (c) Alois Afilipoaie/Arhiva personală"Aş schimba mentalul. Părem setaţi ca naţie pe sintagmele 'nu se poate', 'e prea greu', 'nu sunt bani', 'nu ştiu', 'nu are rost' etc. În plus - şi ce e şi mai rău - este că ne auto-denigrăm fără nicio acoperire şi din cauze ce ţin mai mult de slaba administrare a ţării decât din lipsurile noastre ca oameni. Foarte mulţi dintre români se desconsideră în faţa reprezentanţilor unor naţiuni privite ca fiind mai prestigioase. Iar asta naşte un handicap psihologic care ulterior se propagă şi devine foarte nociv atât pentru individul care face asta, dar şi pentru mentalul colectiv prin promovarea unei idei pe cât de false, pe atât de distructive", spune Alois.Acesta adaugă că nu suntem cu nimic mai prejos faţă de nicio ţară din lume, deoarece "România e o ţară superbă, cu o cultură bine definită, o zestre fantastică de tradiţii şi obiceiuri, o istorie milenară foarte bogată, o identitate europeană convinsă şi un acut simţ realist", motiv pentru care "avem mai multe decât o justificare validă ca să ne iubim patria".Alois Afilipoaie consideră că singura datorie pe care România o are faţă de cetăţenii săi este să asigure un climat propice pentru ca fiecare om ce trăieşte aici să poată să se realizeze pe deplin şi să aibă o viaţă împlinită.Iar românii, spune Alois, trebuie să creadă în ei, să se bucure de fiecare succes pe care îl au datorită muncii lor, să nu aştepte să primească nimic pe gratis şi să continue să se lupte pentru ceea ce doresc, întrucât schimbarea începe cu fiecare dintre noi.Mesajul pe care el vrea să îl transmită către tinerii din ţară este că e important să creadă în ei, să îşi propună să realizeze ceva, indiferent de domeniu şi de cât de greu este şi să facă paşii necesari pentru a-şi atinge visurile."Trebuie să fie conştienţi de unicitatea lor, să-şi descopere talentele, să-şi ascută abilităţile şi să-şi urmeze visurile pe care le au, indiferent de ceea ce aud şi văd în jurul lor. Şi dacă este să se compare cu cineva, să se compare doar cu ei înşişi. Niciodată să nu cadă pradă mantrei 'dar ce vor spune ceilalţi?', ci în permanenţă să îşi asculte inima. De asemenea, să nu le fie frică să greşească, dar să înveţe din greşelile pe care le fac. Thomas Edison a încercat de mii de ori până să găsească combinaţia perfectă de substanţe pentru un filament care să reziste curentului electric şi temperaturii, inventând în cele din urmă becul electric. Întrebat fiind de ce nu renunţă după atâtea greşeli şi încercări, Edison a spus: 'Nu există greşeală, ci doar feedback". Acum este timpul pentru greşeli, experimente şi încercări, cât încă impactul acestora este atenuat şi anulat de tinereţea, energia şi anii pe care tinerii încă îi au în faţă. Mai încolo va fi prea târziu. Nu vă fie frică să trăiţi cu adevărat. Doar voi vă puteţi schimba viaţa", a mai spus Alois Afilipoaie. AGERPRES / (AS - autor: Gina Ştefan, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)