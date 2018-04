Cântăreaţa de muzică populară Ionela Prodan a fost condusă pe ultimul drum, pe Aleea Artiştilor, în cimitirul Bellu din Capitală

12:10

Biletul Zilei 19.04.2018. Biletul dedicat meciurilor spectacol de miercuri a fost fost unul onorabil. Un singur gol în meciul Benevento - Atalanta ne-a despărțit de win. Din păcate, la un meci de 3+ goluri am jucat ”GG” și asta ne-a costat. Celălalt meci de pe bilet, de cotă 1,90, a fost verde. Biletul Zilei 19.04.2018. Meciurile de pe harta europeană continuă și azi, iar biletul dedicat lor este activ. Am ales azi alte trei meciuri în care avem încredere mare. Pentru început am mers în Eredivis...