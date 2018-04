Ţi se zbate ochiul? Iată ce urmează să ţi se întâmple!

19:30

Au scos hit dupa hit cu trupa Alb Negru si s-au ocupat in paralel si de proiectele lor profesionale. Astfel, dupa aproape doi ani in care nu au mai adus in atentia fanilor o piesa noua, iata ca Andrei si Kamara s-au mobilizat si vor lansa pe 25 aprilie noul lor single Alb Negru, “Ia-ma asa”! Bineinteles ca au pregatit si un videoclip pe masura.