Popescu (ROMPAN): Tendinţa europeană de reducere a consumului de pâine se manifestă şi în România

14:30

Numărul hotelurilor participante la programul "Înscrieri timpurii" este în creştere pronunţată, respectiv cu 25% comparativ cu anul trecut, iar vacanţele cumpărate de români în perioada de early booking în primele trei luni din 2018 au crescut ca volum cu 37% faţă de 2017, au declarat, pentru AGERPRES, mai mulţi tour-operatori."Se remarcă faptul că în anul 2018 turiştii au ales să-şi rezerve vacanţele mai ales în ianuarie şi februarie, mai puţin în luna martie. S-a înregistrat o creştere a vânzărilor early booking de peste 37% în primele trei luni din 2018, faţă de 2017. Aceasta datorită faptului că termenul de acordare al celor mai mari reduceri oferite de hotelieri pentru înscrierile timpurii a expirat la data de 28 februarie 2018. În al doilea rând, turiştii români şi-au făcut planurile de vacanţă mai din timp, comparativ cu anii precedenţi", a spus Cosmin Marinof, director naţional de vânzări TUI Travel Center/Eurolines.Acesta a precizat că 14% din rezervările pentru România au fost achitate cu tichete de vacanţă (rezervările efectuate în perioada 1 ianuarie - sfârşitul lui martie). Litoralul, staţiunile montane şi cele balneare sunt în topul preferinţelor beneficiarilor de vouchere de vacanţă în acest an."Numărul hotelurilor participante în programul de înscrieri timpurii este în creştere pronunţată, respectiv cu 25% în 2018 faţă de 2017. Volumul vânzărilor în regim de înscrieri timpurii pentru România este mai mare cu 8,4% faţă de cel pentru sezonul 2017. Merită menţionat, referindu-ne la regimul de vânzări în sistemul de înscrieri timpurii, că pentru acest an au fost cerute întâi pachetele mai scumpe şi ulterior cele mai accesibile. Astfel, în cadrul vânzărilor din anul 2017, pentru un sejur efectuat în anul 2018, valoarea preţului mediu a fost de 900 lei, în timp ce în pachetele vândute în anul 2018 pentru sejur tot în acest an preţul mediu a fost de 755 de lei", a precizat, pentru AGERPRES, Adrian Voican, director general BIBI Touring.Acesta apreciază că pentru destinaţiile autohtone, litoralul continuă să fie cea mai bine vândută destinaţie în regim de înscrieri timpurii, dar şi numărul pachetelor în destinaţii balneo creşte cu peste 40%. La nivel de staţiuni, cele mai cerute destinaţii sunt Mamaia, Eforie Nord şi Băile Felix, toate trei fiind pe un trend ascendent în preferinţele românilor."Volumul total al vânzărilor pentru vacanţe în străinătate a crescut în primul trimestru din 2018 cu 32% faţă de acceaşi perioadă a anului precedent, în timp ce pentru turismul intern creşterea a fost de 23%. Cea mai mare creştere, de 45%, a fost înregistrată pentru destinaţiile balneo-montane din România, în timp ce litoralul a crescut cu 16%. În ceea ce priveşte programul 'Înscrieri timpurii', vânzările pentru destinaţiile autohtone au fost mai mari cu 12%. Vânzările cu vouchere de vacanţă reprezintă aproximativ 10% din total vânzări pe turism intern", a precizat Lucia Morariu preşedinte-fondator al Eximtur.Potrivit acesteia, valoarea vânzărilor cu vouchere de vacanţă este în creştere cu 76% faţă de aceeaşi perioadă din 2017. Durata medie a pachetelor pe turism intern este de 5 nopţi, cu menţiunea că sejurul mediu din staţiunile balneare a fost de 7 nopţi, iar cel din pensiunile montane şi vile a fost de 4 nopţi. Valoarea medie a unei rezervări a rămas aproximativ aceeaşi cu cea din 2017."Este important de subliniat şi că rata de penetrare a ofertelor în sistem de înscrieri timpurii este pe un evident trend pozitiv, ajungând în acest an la 23% la destinaţiile montane şi 53% la cele balneo, piaţa urmând trendul consacrat de litoral, unde vorbim de o rată de penetrare în sistem de înscrieri timpurii de 99,7%. În acest an, până la 31 martie, vânzările prin sistem de vouchere au reprezentat aproximativ 20% din vânzările noastre", a spus Adrian Voican.Trendul în ce priveşte durata medie a pachetelor turistice este unul uşor crescător, apreciază Voican. Astfel, dacă în anul 2017 durata medie a pachetului turistic a fost de 5,28 nopţi, în anul 2018 această valoare a ajuns la 5,4 nopţi, ceea ce înseamnă, de fapt, că media se află la limita unui sejur de 6 zile."Marea parte a turismului all inclusive pe litoral, aproximativ două treimi, se contractează în sistemul de înscrieri timpurii până pe 31 martie", a menţionat Voican.Adrian Voican a adăugat că aproximativ 18% din totalul vânzărilor pentru turismul în România sunt în regim all inclusive, în timp ce vacanţele cu mic dejun inclus au o pondere de 25%. Specific pentru turismul pe litoral, 25% din vânzări sunt în regim all inclusive şi 30% cu mic dejun."Cu cât turistul are mai mare încredere în hotel, cu atât optează pentru mai multe mese la restaurantul hotelului. Pe litoral se observă o creştere a interesului turiştilor pentru all inclusive. Pe balneo sau montan, turiştii preferă demipensiunea. Preferinţa pentru masă se schimbă odată cu numărul de nopţi: sejur până în 4 nopţi - mic dejun, peste 5 nopţi, minim demipensiune. Creşte numărul turiştilor care optează pentru demipensiune sau pensiune completă la hotel odată cu creşterea încrederii în unitatea hotelieră, cu modernizările şi dotările acestuia, cu gradul de curăţenie şi amabilitate a personalului", a subliniat Lucia Morariu.Conform vânzărilor realizate în primele trei luni din 2018, pe primul loc în preferinţele clienţilor Eximtur se situează Turcia, destinaţie pe care s-au înregistrat creşteri ale vânzărilor cu 276% faţă de 2017. Urmează Grecia şi Bulgaria. Lucia Morariu spune că o creştere spectaculoasă a înregistrat-o destinaţia Egipt (cu peste 600% faţă de 2017), iar destinaţia Tunisia este din nou în atenţia românilor. De remarcat este şi faptul că au crescut şi cererile pentru circuite şi croaziere, cu peste 100%.Tour-operatorii spun că Mamaia, Eforie Nord şi Venus sunt destinaţiile cele mai solicitate de pe litoral."Volumul total al vânzărilor 2018 până la sfârşitul lunii martie 2018 este de aproximativ 32%, în creştere cu peste 20% comparativ cu 2017. Vânzările pe vouchere reprezintă circa 10% din total, dar procentajul va creşte, deoarece mare parte din vouchere ajung la români după data de 1 aprilie, deci după perioada de early booking", a explicat Aurelian Marin, proprietarul agenţiei de turism Paradis Vacanţe de Vis.Marin spune că una dintre tendinţele observate pentru 2018 este migrarea turiştilor care apelau la servicii de două stele către trei şi a celor de la trei stele pentru patru stele. AGERPRES/(AS - autor: Carmen Marinescu, editor: Oana Tilică, editor online: Ada Vîlceanu)