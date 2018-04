Revoltător! Ambulanţe chemate pe post de taxi. Se întâmplă în toată ţara dar mai ales în judeţul Suceava!

14:30

Biletul Zilei 19.04.2018. Dacă în urmă cu două zile am avut un bilet al favoritelor win, ieri am fost loviți de ghinion. Din cele patru meciuri alese, trei au ieșit fără emoții, iar unul a fost ratat în mod dureros. RB Salzburg nu a reușit să se impună în 90 de minute cu Mattersburg și ne-a distrus ziua. Biletul Zilei 19.04.2018. Soluțiile de azi nu mai sunt așa de multe ca ieri, fapt pentru care am recurs la meciuri ceva mai complicate. Trei dueluri de azi ne pot aduce o cotă bombă. Primul vine...