Studiu COPAC: 43% dintre pacienţi - nemulţumiţi de accesul la medicamente; 19% au avut diagnostic corect în 6 luni

15:20

Organizatorii Festivalului de la Cannes au anunţat joi că regizorul danez Lars von Trier, care în 2011 a fost declarat 'persona non grata' pentru comentariile sale de susţinere a lui Hitler, revine la ediţia de anul acesta cu un film în afara competiţiei, relatează EFE.Realizatorul va prezenta 'The House that Jack built', un horror psihologic cu Matt Dillon şi Uma Thurman în rolurile principale. Conform comunicatului difuzat de preşedintele Pierre Lescure şi de Consiliul de Administraţie, festivalul îi urează bun venit regizorului danez distins în 2000 cu premiul Palme d' Or pentru filmul "Dancing în the Dark".Reconcilierea intervine la şapte ani după controversatele sale comentarii de susţinere a lui Hitler făcute la conferinţa de prezentare a filmului 'Melancholia'. "Îl înţeleg pe Hitler deşi înţeleg că a făcut lucruri greşite, desigur. Vreau doar să spun că înţeleg omul, nu pot să spun despre el că era un om bun, dar simpatizez cu el", declarase în 2011 Von Trier, care ulterior şi-a cerut scuze şi a ţinut să precizeze că nu este antisemit.Consiliul de Administraţie al festivalului a deplâns atunci "profund" faptul că cineastul a profitat de vizibilitatea acordată de Cannes pentru "a pronunţa cuvinte inacceptabile, intolerabile, contrare idealurilor de umanitate şi generozitate pe care se bazează însăşi existenţa Festivalului", declarându-l 'persona non grata' cu efect imediat.Vestea privind prezenţa lui Von Trier la ediţia de anul acesta, care se va desfăşura între 8 şi 19 mai, a fost însoţită şi de anunţarea filmelor care vor completa selecţia oficială.Este vorba de 'Un couteau dans le coeur', al francezului Yann González, cu Vanessa Paradis în rolul principal; 'Ayka', al kazahului Sergey Dvortsevoy, care în 2008 a câştigat secţiunea Un Certain Regard cu filmul 'Tulpan', şi 'Ahlat Agaci', al turcului Nuri Bilge Ceylan, distins cu Palme d' Or în 2014 pentru 'Winter Sleep'.Competiţia va avea în total 21 de filme, în timp ce la secţiunea Séance de Minuit a fost inclus documentarul 'Whitney', al scoţianului Kevin Macdonald, despre regretata cântăreaţă americană Whitney Houston.Filmul 'Fahrenheit 451', al americanului Ramin Bahrani, cu Sofia Boutella, Michael B. Jordan şi Michael Shannon în distribuţie, va fi de asemenea proiectat la secţiunea Sessions, a anunţat festivalul, al cărui comitet a vizionat în total 1.906 de filme pentru a le alege pe cele 21 de participante la selecţia oficială.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)