Un român a încercat să se sinucidă pentru o fată cunoscută pe Facebook

Anamaria Prodan este o mamă împlinită, care se mândrește oriunde se duce cu copiii ei! Sarah (18 ani) fiica cea mică a impresarei, se află în Statele Unite ale Americii și nu va ajunge la înmormântarea Ionelei Prodan. Coincidența face ca ziua funeraliilor să coincidă cu aniversarea Rebeccăi, fata cea mare a Anamriei, care împlinește […]